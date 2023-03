Un jove de Ripoll i una marededéu

Enmig d’una societat diversa i plural, molt allunyada, afortunadament, del nacionalcatolicisme del passat i on els joves, majoritàriament, «passen» de la religió, sorprèn gratament el cas d’un noi de Ripoll, Lluís Garcia, que ha reinterpretat una imatge romànica que el 1916 va ser comprada per 95 pessetes i que actualment es troba al Museu Episcopal de Vic.

En general el jovent de Catalunya no veu la fe com a part important de la pròpia vida. Simplement, ni es plantegen de creure i de viure la fe. Encara més, miren amb indiferència, i de vegades amb suspicàcia, tot allò que està relacionat amb la religió. La prova d’això és que l’alumnat de religió catòlica ha disminuït molt i molt, des de l’entrada en vigor de la Llei Celáa, pel fet que aquesta matèria ha deixat de «comptar» per al càlcul de la nota mitjana.

Doncs bé, malgrat la secularització de la societat i la falta d’interès dels joves per la religió, amb un jovent, que majoritàriament «passa» de la religió, un jove de Ripoll, Lluís Garcia, estudiant d’Humanitats, ha volgut (inspirant-se en altres marededéus de la zona), fer una còpia d’una imatge romànica de Santa Maria, datada al segle XIII, perquè retorni a Sant Bartomeu de Llaés. Aquest jove de Ripoll, que als matins treballa en un taller de fusteria, autor de la nova imatge, deia que l’ha «anat fent a estones». Per això, una vegada acabada i després de més de cent anys que la imatge original va ser comprada i deixà l’antic recinte del castell de Llaés, el 4 de març tornà a l’església on originàriament era venerada.

El Sr. Marc Sureda, conservador del Museu Episcopal de Vic, en veure la imatge que ha fet Lluís Garcia, ha dit que aquesta reproducció de la marededéu «és com veure la imatge que torna a la vida perquè algú l’ha reinterpretada i se l’ha fet seva». El mateix jove de Ripoll, autor d’aquesta còpia, ha dit que «en l’àmbit cultural i de país, és important que aquesta marededéu torni al seu origen i més en un lloc apartat, en un entorn rural». I és que retrobar i fer conèixer el patrimoni religiós, és important. I pel contrari, desconèixer i ignorar el fet religiós ens empobreix. Ho deia recentment en una entrevista l’expolític Josep Lluís Carod Rovira, quan afirmava que «la incultura religiosa no deixa de ser una forma més d’incultura i d’ignorància».

És significatiu i molt lloable, que el mateix Marc Sureda també hagi dit en veure la reinterpretació de la imatge de Lluís Garcia, que «no desmereix res de les marededéus que tenim aquí exposades» al Museu Episcopal de Vic.

Com comentava ell en una entrevista, per fer aquesta imatge, el jove Lluís Garcia ha utilitzat, amb molt encert, «colors llampants i daurats» com les marededéus romàniques.