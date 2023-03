Dissabte vam poder llegir al DdG un article d’opinió a favor i un en contra de la infermera que es queixava en un vídeo sobre la obligatorietat de treure’s el C1 de català per fer oposicions d’infermeria. Alguns correran a dir que aquest diari és el més plural i que això ho demostra i tal i qual. Qui hagi vist el vídeo tindrà ja la seva opinió formada i no tothom té mai el 100% de la raó, però en aquest tema, és com si tinguéssiu articles d’opinió defensant que la terra és plana i d’altres defensant que la terra és rodona, cadascú opina el que vol, però ningú no vindrà de fora a defensar el català i paradoxalment quan una infermera diu que el «puto C1» és una merda, des del DdG algú la defensa, anem bé.