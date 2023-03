Els que som nascuts a Girona, i que ja tenim una edat, ara que patim aquesta mancança de pluges que ens està provocant un greu problema, perquè a mesura que van passant els dies ens està deixant els embassaments a uns mínims que feia molt temps no es veien, ves per on, ens fa venir al cap les inundacions que va patir la nostra ciutat –la darrera, l’octubre del 1970– per consegüent dos extrems ben oposats. Recordem que, llavors, la gent gran, en referir-s’hi, deia allò de: El foc té aturador, mentre que l’aigua no.

Partint d’aquests dos elements, el foc i l’aigua, avui ens ha de posar en alerta màxima, perquè la manca de pluja fa que els boscos estiguin molt secs i que, per tant, el risc d’incendis sigui molt gran. Per consegüent, ens ha de fer estar molt atents per esforçant-nos en no malgastar l’aigua; perquè a part de la necessitat que en tenim, per a molts usos –a més del domèstic– la podem necessitar per a lluitar contra els possibles focs. Per tant, un element i l’altre ens han de fer pensar molt. I hem de ser ben curosos en la regulació de l’ús de l’aigua i en la prevenció dels riscos de foc. Sembla molt fàcil però, sovint, ens n’oblidem, costa tan poc obrir l’aixeta. Pensem-hi!. És el nostre parer.