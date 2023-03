Al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí es pot visitar l’exposició temporal «Posidònia» de l’artista Carles Bros. Hi exposa obra pictòrica, gràfica i escultòrica sobre el seu tema més característic com és el mar i tots els éssers vius que hi viuen. La fauna i flora marina adquireix un format gegant i es converteix en reivindicació de voler conservar tot un món que ara mateix es veu tan amenaçat per la insensatesa humana.