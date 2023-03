Intel·ligència empresarial artificial

Una de les expressions de moda en tots els sectors de l’economia és «intel·ligència empresarial», com s’ha comprovat en l’edició de 2023 del Mobile World Congress de Barcelona. Comprèn diversos mètodes, processos i eines de la cinquena revolució industrial perquè les companyies i institucions puguin recopilar dades que, a continuació, seran analitzades per proporcionar millors solucions als problemes. I tot això en temps real. Les organitzacions no troben mà d’obra qualificada per fer-ho. Un dels conceptes clau en aquest àmbit són els «informes», com recorden els analistes. Aquest material, que té poc a veure amb el generat de manera manual, permet seguir l’activitat d’entitats i firmes comercials perquè els responsables prenguin decisions més ben fundades. Doncs bé, com assenyalen els professionals, els informes que creen els sistemes d’intel·ligència empresarial poden ser tan específics com vulgui el client… si algú sap com donar les instruccions adequades. Els magatzems de dades es poden construir de manera pràcticament automàtica. I també és possible que les accions bàsiques les facin les màquines. Però en algun moment han d’intervenir els enginyers: per determinar què sol·licitar, per comprendre què significa això i per fixar un rumb coherent. Aquest és el punt feble de l’equació, més sòlida sobre el paper que sobre el terreny.