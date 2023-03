Diuen que rectificar és de savis. He pogut llegir fa uns dies, a la pàgina web del Bisbat de Girona, la necrològica del Pare Jaume Avellí i Bastons. Encara em pregunto, per què no vam poder tenir la mateixa informació del molt estimat Pare Santi Thió de Pol, que va morir el 14 d’agost passat? Per més que ho intento, no ho puc entendre.