El dissabte vaig assistir a la concentració per protestar per l’acte de Vox a la plaça del Barco de Santa Eugènia. Vox es mou amb total llibertat portant el mal viure als barris i a la seva gent culpabilitzant-los dels problemes socials i polítics. Un barri on conviuen famílies amb la diversitat i sense problemes.

Com varen recollir els mitjans de comunicació la concentració va ocórrer sense incidències. Llavors a què ve l’actuació dels agents de l’ARRO dels Mossos d’Esquadra fent identificacions in situ per tot seguit acusar-les de desobediència?

En el meu cas, va transcorre d’una altra manera. Deixo la concentració, agafo la Girocleta, aparco al barri de Vista Alegre i em veig importunat per agents dels mossos per tal d’identificar-me, i em comuniquen que m’arribarà una sanció per desobediència. Quina sorpresa! El món gira al revés, els mossos empenyent-nos, i mentre Vox surt impune de totes les expressions llençades en l’acte, permetent que es normalitzin els seus discursos de la supremacia racial o de l’exclusió de l’immigrant en un acte.

El govern d’ERC actua aplicant la llei mordassa enlloc de combatre-la, donant instruccions per tal que els mossos les executin. M’ha vingut a la memòria la transició democràtica quan ens seguien la «secreta» de la Policia Nacional fins a casa, i algunes companyes van ser detingudes o denunciades, la persecució sense miraments. Així és com em vaig sentir.

Aquesta és la política d’ERC que pretén governar una República Catalana? Aquestes són les ordres de cacera a qui ens concentrem pacíficament per aturar el feixisme, i tot seguit ser denunciades? Combatre l’odi i el feixisme sota les mil cares que es presenten és una obligació de totes nosaltres, no restem passives. Aquests discursos d’odi s’alimenten de la inestabilitat generada per un capitalisme cada vegada més salvatge. Espero rebre la denúncia, però no ens aturaran.