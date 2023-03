En defensa de les humanitats

Un informe de l’OCDE recollit per aquest diari apuntava els importants dèficits d’orientació educativa que tenen els nostres joves i adolescents. Haver de decidir què estudiar i cap a on ecaminar el teu futur professional i/o acadèmic quan no tens ni idea de què vols fer en el teu futur genera un estrès important. El ventall d’opcions actual és molt més important que fa uns anys, per això és més important que mai informar-se bé i buscar orientació.

Davant el dubte, molts aposten per encaminar-se cap a estudis que «tenen sortida» professional abans que aquells que t’atrauen. Els grans perjudicats solen ser els graus d’humanitats. En realitat són més necessaris que mai. El nostre paisatge diari està ple de símbols, textos, paraules i imatges que necessiten ser interpretats amb criteri. Per això calen coneixements d’història, sensibilitat artística i hàbits per reflexionar críticament. Fa pocs anys, Scott Harley, conegut inversor de Silicon Valley, va escriure un assaig en el qual situava les humanitats com un pilar fonamental de l’avanç científic i tecnològic. Tot i que sempre faran falta experts que donin solució a la part tècnica, ara més que mai ens calen humanistes que per guiar aquest desenvolupament digital.