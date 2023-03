Se n’ha parlat molt i, per desgràcia, moltes vegades de forma impròpia. Parlo de l’avortament.

Avui es sobrevalora arreu la llibertat personal fins al punt de justificar a vegades amb ella fins i tot la mort d’una nova vida. Vida que pels creients no depèn únicament del voler de dues persones, sinó també i essencialment del voler d’una omnipotència divina que anomenem Déu.

Cal esmentar que pels creients una vida no és només un cos, sinó també aquest va unit a una ànima invisible però immortal. Això va unit també amb la racionalitat que ens distingeix a l’home i a la dona de la resta dels éssers vius i cadascú amb la seva única singularitat.

Pels agnòstics i/o ateus l’ànima no compta perquè afirmen no creure-hi. Però inclòs en aquest darrer cas, la llibertat personal hauria de respectar la vida d’una altra persona al mateix nivell i de la mateixa manera com sovint es fa defensant amb total raó la vida quan es va en contra de la pena de mort.