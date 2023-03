No soc economista però estic segura que els jubilats, i em refereixo als jubilats que no arribem ni a mil euristes, gestionaríem molt millor l’economia del país.

Sempre miro les ofertes i des de sempre vaig a diversos supermercats per intentar estalviar. No posaré els preus d’algunes de les coses que acostumo a comprar, però això no hi ha qui ho aguanti i a sobre entre una part del govern pensa que els jubilats no volem la pensió per a nosaltres. És vergonyós, la població som massa benèvols amb tota la classe política, siguin del color que siguin.

No continuaré perquè m’estic escalfant i els dedicaria frases que segur no els agradaria sentir.