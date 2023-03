Un Empordà sense horitzons ja no és l’Empordà! Més aviat una terra apedaçada agonitzant amb espais limitats per gaudir del nostres paisatges en petit format.

El nou projecte d’un parc eòlic marítim del Golf al Roses a pocs km del Parc Natural del Cap de Creus, Aiguamolls de l’Empordà i les illes Medes vol acabar d’esmicolar aquesta terra.

No em vull ni imaginar l’impacte ambiental que suposa clavar al fons marí monstres de 70 tones de pes i 150 m d’altura, plataformes amb tones de ciment per subjectar-los i tot el cablatge submarí a la xarxa elèctrica.

Un desastre per la biodiversitat a l’Empordà, tant en fauna marina com per a les aus migratòries, ja que està situat en un espai proper als parcs naturals.

Quina vergonya, fer-ho passar per «energia verda». Així ens ho han venut als mitjans una consellera Teresa Jordà i aquest Govern.

Els que vulguin que s’ho creguin, nosaltres no!

Volem respecte pel paisatge, per la nostra terra amb fonts d’energies netes, però no així !