Benvingut al Fòrum Gastronòmic de Girona. Un espai consolidat amb més de vint anys d’experiència. Tot reunit en un mateix recinte per apropar a tot aquell interessat en la gastronomia i tot el món que l’envolta. Un viatge de diferents gustos, aromes i textures per les marques més destacades del sector: Estrella Damm, Darnés Grup, Coca-Cola o Casa Cacao, entre d’altres.

De primera mà li recomano una visita pels seus racons i multitud d’estands. Des de tastar una torradeta amb el millor foie-gras de la zona fins a degustar les cerveses amb el blat més seleccionat. Realment enriquidor per aquells propietaris que volen guarnir el seu establiment amb els millors productes. I, per aquells que volen expandir-se i donar-se a conèixer, una gran pantalla per fer-ho d’una manera propera amb els futurs clients o les futures clientes.

Malauradament la fira tanca les portes fins a nou avís d’aquí a uns mesos. Tanmateix, al novembre tornarà a agafar forma però aquest cop a Barcelona, molt més gran i amb moltes més opcions.

S’acomiada una gran admiradora d’aquest nou format gastronòmic que barreja tots els conceptes possibles: menjar, beguda, identitat d’empresa i disseny d’interiors. Una aposta segura.

Gràcies per la seva atenció.