L’enveja de les anxoves de l’Escala

Aquest cap de setmana, Roses ha donat el tret de sortida a un dels esdeveniments gastro-culturals més importants de l’any –la 7a edició de la Ruta de les Tapes. És cert que Roses no l’ha inventat, igual que Cannes no va inventar els festivals de cinema, ni Benidorm els de música; però també ho és que Roses ha sabut aprofitar el seu potencial com a eina impulsora de la convivència, de la gastronomia, i de la promoció turística com pocs: durant deu dies, una impressionant munió de vilatans i moltíssims visitants surten al carrer a degustar alguna de les 84 exquisideses que el mateix nombre de restauradors s’inventen per posar ben alt el llistó de la gastronomia local. És com l’inici de la temporada gastro-turística, una última oportunitat perquè rosinques i rosincs gaudeixin del «seu» poble i dels «seus» bars i restaurants abans de «cedir el pas» a tots els milers de turistes que acolliran durant els mesos que vindran.

Sense cap mena de dubte, una de les principals raons de l’èxit de la Ruta de les Tapes de Roses i del Vi DO Empordà és la «complicitat» que s’ha forjat entre restauradors, públic i polítics. Penso que aquesta exemplar unió entre les forces públiques i privades es deu al lideratge exemplar i gens polititzat del regidor de Promoció Econòmica Fèlix Llorens, un dels principals impulsors de la ruta, envejada per esdeveniments de tot tipus i de tot arreu. La clau de l’èxit, però, és l’execució, el respecte i el «carinyo» amb el que tots els implicats tracten aquesta petita joia del calendari. El que menys importa, és qui fou l’autor de l’invent. Ningú amb un xic de criteri desqualificaria una pel·lícula alemanya, americana o catalana, perquè el cinema l’han inventat dos germans francesos (Lumière per a qui no se’n recordi!) o de menysprear els mèrits d’en Ferran Adrià, perquè no va inventar el foc per cuinar.

Però això mateix és el que ha fet una escalenca, que per postres vol presidir el consistori del seu poble. És també co-presentadora d’un programa d’Empordà TV –el Què Ha Passat Comarques– del que jo copresento una «versió» rosinca. Doncs en aquest programa, l’Etna Estrems Fayos, candidata d’ERC a l’alcaldia de l’Escala, ha volgut escombrar cap a casa tot dient: «Roses va copiar la Ruta de les Tapes de l’Escala, però com que no tenen cap producte «estrella» com nosaltres, que és l’anxova –que per això fem la «Ruta de l’Anxova»– ... van fer això, que està molt bé, però és de l’Escala». Com a observador i membre d’un partit, entenc que un/a aspirant a polític/a aprofiti qualsevol ocasió per a «puntuar» i guanyar notorietat, sobretot en època electoral i si vol «guanyar» un càrrec. El que no sé, és si aquesta senyora ha triat el camí més adequat, tot fent servir la rivalitat que sempre hi ha entre pobles veïns i un mitjà públic, per afirmar coses que no només no són certes, perquè l’Escala no ha inventat ni l’anxova ni cap «Ruta», sinó que a més importen més aviat poc si es grata una mica sota la superfície de les seves afirmacions. Els nostres representants també han de saber donar exemple!