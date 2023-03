Entre les «suposades millores» que ha de dur a terme l’Ajuntament de Girona a l’avinguda Sant Narcís hi ha la instal·lació d’un pas de vianants a l’encreuament de la via amb el carrer Pare Coll. Segons els senyals que es veuen a terra, per fer aquest pas de vianants s’ha de tallar un arbre que està ben sa i en perfecte estat. Això no suposaria massa problema si aquest fos l’únic pas de vianants del sector, però és que resulta que a l’encreuament amb Ramon Muntaner ja hi ha un pas de vianants, i a l’encreuament amb passeig d’Olot n’hi ha un altre. És a dir, en una distància d’uns 100 metres aproximadament hi haurà tres passos de vianants. Per acabar d’arrodonir la incongruència, sembla que el que instal·laran serà a demanda i que la raó per posar-lo allà és que «les criatures tenen tendència a travessar el carrer per allà». És a dir, tallem un arbre, provocarem retencions a dojo (moltes més de les que ja hi ha ara a determinades hores) i tot perquè les criatures travessin per on els doni la gana i no hagin de caminar una vintena de passes. Quina generació estem pujant? Els «tècnics» responsables no s’adonen que tot plegat és una ximpleria? M’agradaria que algú que hi entengui expliqui i, sobretot, raoni i justifiqui tot aquest desori.