Tamames farà d’Anguita

Avui les corts espanyoles es vestiran de gala davant la segona moció de censura de Vox. El gran protagonisme d’aquest parell de dies serà per l’històric dirigent comunista en els anys de la transició, Ramón Tamames. Fa quinze dies ja vaig escriure en aquesta mateixa tribuna sobre el perfil del candidat a president de govern, amb el qual vaig compartir actes electorals en la campanya al Parlament Europeu del juny del 1989. Avui tractarem qüestions més polítiques.

Tinc la impressió que Ramón Tamames en aquesta moció de censura farà de Julio Anguita. Corria un llunyà 2 de juny del 1995 quan a l’ Hotel Palace de Madrid, Pedro J. Ramírez presentava un llibre. S’havien celebrat feia poques setmanes eleccions municipals i autonòmiques. A primera fila compartien taula amb el famós periodista, Anguita, José Mª Aznar, Adolfo Suárez i Paco Umbral. El líder comunista fou dels primers en prendre la paraula per tal de justificar els seus pactes amb el PP. Izquierda Unida havia crescut un 60% arreu de l’estat espanyol, un 15% a les capitals de província i 61 alcaldies d’IU les assoliren amb el suport del PP. El PSOE havia sofert una derrota espectacular i els acords PP-IU suposaven la ratificació de la pinça dels comunistes que tenia com a objectiu lesionar els interessos dels socialistes.

En aquesta ocasió no se sap ben bé si la moció de censura de Vox va dirigida al govern de Pedro Sánchez o al PP de Núñez Feijóo. Cal recordar en aquest sentit que Santiago Abascal va partir peres amb Pablo Casado en una situació semblant en un duel a on el líder ultradretà va perdre per golejada. I ara és possible que busqui la revenja.

Aquests darrers dies Tamames ha deixat clar que va per lliure. És un home d’idees pròpies i les seves intervencions als mitjans de comunicació s’han sovintejat. Fins i tot ha filtrat part del seu discurs a un diari digital progressista davant l’estupefacció de la premsa dretana de Madrid. Ara ja tothom sap què pensa el candidat, per la qual cosa Abascal no va tenir més remei que fer una compareixença conjunta el proppassat dijous. Algunes de les afirmacions del candidat han aixecat ampolles a molts afiliats de Vox. En qüestions territorials, de canvi climàtic o immigració les opinions del veterà polític no tenen res a veure amb la forma de pensar de la cinquantena de diputats que li donen suport.

La Moncloa farà bé en no menystenir la moció de censura davant la capacitat intel·lectual de Tamames, malgrat els seus gairebé noranta anys. Continua tenint una gran memòria i quan parla es una verdadera enciclopèdia. Difícilment Sánchez buscarà el cos a cos, sinó que els seus dards tindran com a destinatària la possible coalició entre el PP i Vox. De moment, totes les enquestes –menys el CIS de Tezanos– donen avantatge al PP, però sense la ultradreta els serà impossible formar govern. És per això que Feijóo ha deixat de parlar amb els periodistes i es limita a voltar per Espanya .

Els populars desitgen que la moció de censura passi com més aviat millor, perquè els deixa en fora de joc. Cuca Gamarra serà la seva veu i haurà de defensar una abstenció que no serà massa ben vista per a determinats sectors conservadors. I és aquí on Vox pretén passar el rasclet. Abascal és conscient que el seu enemic no és el PSOE, sinó el PP. És una estratègia semblant a la d’Anguita que es decantà per Aznar davant de Felipe González. O ara la de Unides Podem que per tal de poder surar i esgarrapar vots de l’esquerra intenta lesionar la majoria d’iniciatives del PSOE.

Ja tindrem temps d’analitzar qui serà l’autèntic guanyador d’aquesta moció de censura. Però els estrategues dels partits hauran de filar prim i més quan manquen només dos mesos per a les eleccions locals i autonòmiques. De moment si algú porta la davantera al llarg d’aquests dies és Tamames que tornarà a les Corts per la porta gran i parlarà de la situació política al país. És evident que un home com ell no podia deixar escapar l’oportunitat. Són els seus dies de glòria.