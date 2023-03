Benvolguts, el passat 14 de febrer va morir la nostra mare de forma totalment inesperada. Malgrat el dolor inexplicable d’aquells moments, que ens acompanya i ens acompanyarà durant molt de temps, volem agrair la humanitat, la sensibilitat i l’empatia amb la que ens van tractar el Dr. Gerard Brugué i el seu Equip d’Urgències de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i també als Equips del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), especialment al Dr. Hisao Onaga i a la Sra. Laura Mata. Van saber acompanyar-nos ajustant-se als nostres ritmes, facilitant en tot moment el nostre procés.

Gràcies infinites, no només pel que vau fer per la mare i per nosaltres, sinó també i especialment per com ho vau fer.