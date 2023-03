Amb motiu de la celebració del centenari del Cellera Club de Futbol, s’acaba de publicar el llibre que en commemora l’efemèride. Un volum gruixut, de 551 pàgines, editat acuradament per la Impremta Pagès, d’Anglès, amb fotografies, cròniques periodístiques, alineacions, resultats dels partits, patrocinadors, anècdotes, biografies explicades en primera persona pels mateixos futbolistes. Personatges famosos: els jugadors del Barça Urruti i Calderé, el president Josep M. Bartomeu, l’humorista Jair Domínguez i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

En definitiva, la història del club recollida impecablement pel seu autor, en Jordi Feliu i Fortià. En Jordi ha dedicat uns tres anys a fer inventari d’un club que s’estima. N’ha sigut secretari. I com a bon secretari, ha dedicat hores i hores de feina a ordenar, classificar, amb una destresa altament lloable. 100 anys és una xifra rodona per recordar, però també per mirar endavant. Per molts anys al club de Bellavista. Per cert, hi ha uns quants Serramitja a les alineacions.