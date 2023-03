Cada quatre anys quan s’acosten eleccions municipals surt entre Bescanó i Sant Gregori el ja fastigós tema de la passarel·la sobre el riu Ter. I és clar, cada quatre anys més cara. Ara ja parlen de 1.839.514 euros i això només per un pas de vianants. Ajuntaments de Bescanó i Sant Gregori, us heu begut l’enteniment. Per aquest preu es pot fer un pont de pilars i bigues de formigó apte per a qualsevol trànsit. També pel mateix pressupost es pot fer una carretera paral·lela al riu fins a la zona de la Nestlé. I llavors de regal us asfaltaran la carretera que vorejant el riu arriba a Constantins.

Alcalde de Sant Gregori, encara no has quedat escarmentat amb el vostre espectacular carril bici, que després de gastar-hi una milionada no serveix per res. Mai he vist passar-hi un ciclista. Quina vergonya!

Alcalde de Bescanó, com podeu llançar 404.744 euros en una passarel·la quan el vostres joves han de fer les classes en barracons?

Estimats alcaldes, en aquest desgraciat país tenim un sistema per saber l’opinió dels ciutadans que se’n diu referèndum (de molt mala memòria). Per què no pregunteu a la gent dels dos pobles separats per un riu, què volen, una passarel·la peatonal o un pont apte per tota mena de vehicles. Per què no ho feu això, seria una bona prova d’allò que en països civilitzats en diuen democràcia.