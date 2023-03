En els últims temps, la salut i l’estat físic han cobrat més importància de la que mai no hem vist abans. La pandèmia ens ha obligat a replantejar els nostres costums i hàbits, posar en dubte les nostres rutines diàries i arriscar-nos a explorar noves formes de vida. La salut no només és important per prevenir malalties sinó també per millorar la nostra qualitat de vida. Mantenir-se en forma i actiu és crucial per assolir la nostra tranquil·litat i estabilitat emocional. No obstant això, no podem oblidar la salut mental, que és important per mantenir-nos forts durant una època d’incertesa i inquietud. L’estrès i l’ansietat són una realitat a les nostres societats, afectant negativament tant la nostra salut mental com la física. És per això que vull aportar el meu granet de sorra per ressaltar i recordar la importància de tenir una vida saludable i aprofitar la nostra dieta mediterrània.