Tamames i la guerra nostra de cada dia

Ramón Tamames ja sabia que no seria president del govern, si va pujar a la tarima fou per nostàlgia dels seus temps de professor, l’home tenia ganes d’impartir lliçons, no només a Pedro Sánchez i adlàters, també a tots els espanyols. Abans escrivia llibres sobre economia que llegia molta gent, però això no té comparació amb sortir cada dia per televisió i a tots els diaris, això a Espanya només s’aconsegueix de tres formes: sent candidat a president, sent una ministra d’Igualtat que aconsegueix rebaixes de penes per als agressors sexuals, o sent Shakira. En vista que la segona no està al seu abast per falta d’imbecil·litat, i la tercera per falta de moviment de malucs, Tamames va optar per la primera. Alumne aplicat com sóc, vaig agafar apunts, d’entre els quals destaco que «en una guerra civil no hi ha només un bàndol bo i un dolent». Jo afegiria que «comença a importar-nos un rave la guerra civil», tot i que dit des de la tribuna del Congrés, potser fa lleig.

A penes queda ningú que lluités en la guerra i els que queden ja són centenaris i no estan per punyetes. Els preocupa més haver de demanar cita prèvia per Internet per a qualsevol assumpte menor, que la famosa memòria històrica, a certes edats la memòria que ens inquieta és la que anem perdent inexorablement i que donin pel sac la història. Jo, com va dir algú sobre la cultura i una pistola, cada vegada que sento la paraula memòria històrica, foto mà a la cervesa. Em sorprenen els qui insisteixen a trobar el que quedi d’un avi a qui mai van conèixer, i més encara que s’emocionin si algú els assegura que aquest parell de fèmurs pertanyen al iaio, que va morir fa gairebé noranta anys. A mi em diuen avui que l’avi a qui no vaig conèixer, està enterrat en no sé quina cuneta, i ni boig se m’acut anar a exhumar-lo, i menys tal com s’ha posat el preu dels enterraments avui dia, a veure què faig amb les seves restes. Em donen a mi els ossos de qui -diuen- és el meu avi, i em fiquen en un problema econòmic, ja em veig buscant una altra cuneta on soterrar-lo, i per postres avui estan totes asfaltades. No suggeriré que la Guerra Civil hagi d’oblidar-se, que hi ha molts xiringuitos que en depenen i uns quants sous que es distribueixen gràcies a recordar-la. Però posats a treure-li rèdit, es podria ser una mica més original que repartir culpes i furgar cunetes. Si s’escenifiquen batalles de la guerra civil dels Estats Units i fins i tot de les guerres napoleòniques, bé pot fer-se el mateix amb la nostra, i rememorar la batalla de l’Ebre disfressats de rojos, de nacionals i fins i tot -de forma que ni dones ni immigrants se sentin exclosos- de milicianes i de Guàrdia Mora, molt més divertit això que continuar buscant cadàvers. Ni la guerra ni els morts li importen a l’Espanya real, que és la que es troba extramurs del Congrés. Ni tan sols importa en Franco. En la meva darrera visita a Madrid em vaig acostar fins al cementiri del Pardo per a veure la seva tomba, pensant que allò estaria ple de nostàlgics. Estava desert, no hi havia ningú més que un escombriaire municipal netejant de fulles les tombes. Li vaig preguntar si la tomba de Franco -i senyora, que descansen junts- rebia gairs visites. -Naah, quatre matats de tant en tant- va respondre, escombra que escombra.