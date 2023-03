Ambaixadors de no sé què

Ens perdem entre jornades, congressos i debats que moltes vegades, només acaben servint per donar una fotografia al polític que passava per allà, i més si en un parell de mesos s’acosten eleccions. La Diputació, per exemple, ha nomenat cinc ambaixadors (persones notables en els seus respectius àmbits) pel desenvolupament sostenible en el marc, agafint-se perquè venen corbes, de la tercera Jornada per a la Implementació de l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que es va fer divendres a l’Auditori. Segur que cada dia quan esmorzen al bar, o a l’ascensor, o amb els companys de feina, ha sortit el tema més d’un cop.

A la gent, què caram, no li parlin dels preus disparats a l’hora d’anar al supermercat, a la carnisseria o a comprar peix, o de com s’han posat els lloguers i les hipoteques. El que de debò els importa és quins seran els seus ambaixadors per al desenvolupament sostenible (que ben bé tampoc se sap què vol dir, però queda la mar d’impactant) i no sé què de quina agenda 2030 quan no saben ni com podran arribar al mes que ve. En això van dedicar el divendres alguns dels nostres polítics, que ja tenen la foto que volien, o gairebé, perquè l’ambaixador que més esperaven al final no hi va acabar anant.