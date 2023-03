Eleccions rellevants que venen

Pel 14 de maig de 2023 està prevista la primera volta de les eleccions presidencials a Turquia. Per primer cop des de l’arribada al poder del partit AKP de l’actual president Recep Tayyip Erdogan (2003), les enquestes assenyalen la possibilitat que Erdogan perdi les eleccions presidencials. Kemal Kilicdaroglu, líder de l’històric Partit Republicà del Poble (el partit kemalista), pot guanyar les eleccions. La mitjana de les enquestes, a menys de dos mesos dels comicis, li donen un 51% a Kilicdaroglu per un 44% a Erdogan. En el cas de passar a una segona volta perquè cap del dos obtingués el 50% dels vots, el resultat continua apuntant a un canvi en la presidència de la república de 84,7 milions d’habitants. El principal motiu per aquest tomb és degut a forta inflació que pateix el país i el seu impacte directe en la riquesa de les famílies. La gestió del terratrèmol i els 20 anys d’estada en el poder també són elements de desgast. Pel mes de juny estan previstes les eleccions parlamentàries, que l’AKP d’Erdogan encara guanya per un estret marge (31%) davant el CHP (28%), però aquest segon, en aliança amb la resta de forces polítiques, podria formar la majoria parlamentària.

Més properes són les eleccions a Andorra del pròxim 2 d’abril. El sistema electoral andorrà estableix que els 28 consellers generals (parlamentaris) són escollits per dues vies: 14 per un sistema proporcional amb circumscripció única en l’àmbit nacional i 14 elegits per sistema majoritari a raó de dos per cada parròquia. A nivell nacional, el partit Demòcrates va clarament al capdavant de la intenció de vot, amb més d’un 40% d’intenció de vot, seguit d’un Partit Socialista que cau en intenció de vot i amb la irrupció destacada de dues noves formacions polítiques: Andorra Endavant, amb aproximadament un 15% d’intenció de vot, i Concòrdia, amb un 11% d’intenció de vots. Si la primera formació, Andorra Endavant, agrupa un ampli espectre de joves professionals fins ara allunyats de la política i que presenten reserves a l’acord, per no dir que s’oposen, a l’acord d’associació d’Andorra amb la Unió Europea, els segons volen representar posicions de regeneració política que són titllades des d’altres angles governamentals com a populistes. El Partit Liberal clàssic, que havia governat Andorra durant els deu anys de Marc Pintat, està a punt de quedar-se sense representació per haver-se dividit en dues llistes i perquè part dels elements del grup liberal estan a Demòcrates, el partit del cap de Govern actual, Xavier Espot. La partida, doncs, es juga, quasi com sempre, en les eleccions a les parròquies. Serà especialment renyida la disputa a Andorra la Vella, Escaldes Engordany i Sant Julià de Lòria. Sembla clar que Demòcrates quedarà primer sense majoria absoluta i a la recerca de socis de govern. Un govern conformat per la resta de forces és quelcom que requeriria moltes hores de negociació per l’heterogeneïtat d’aquestes. Sortirem de dubtes en una setmana.

També el 2 d’abril se celebren eleccions parlamentàries a Finlàndia, on el principal focus d’interès serà saber si la primera ministra Sanna Marin, socialdemòcrata, continuarà en el càrrec. Té opcions. De les eleccions a Finlàndia és destacable que els ciutadans poden acudir a les urnes per votar durant set dies abans del dia electoral. Fins ahir, un 17,1% dels finlandesos ja havien votat per avançat, quan el 2015 havia estat només un 14,4%. Clarament, el vot avançat va guanyant posicions a Finlàndia. El país que en un any s’ha mogut de la seva tradicional neutralitat a presentar la candidatura per ser membre de ple dret de l’OTAN, que va poder sancionar divendres el president del país un cop ha estat ratificat el tractat per tots els estats membres. Suècia està en el mateix camí, tot i que ha viscut més dificultats per aconseguir la ratificació de Turquia per assumptes relacionats amb exiliats kurds a Suècia que el govern turc té catalogats com a terroristes.

Eleccions pròximes també a Àustria, on el partit d’extrema dreta està encapçalant les enquestes, tot i que sense possibilitats de formar govern.

El repàs a les eleccions que venen no pot concloure sense una referència a les eleccions a les Corts Generals previstes pel mes de desembre. Segons sembla, la data més probable seria el 10 de desembre, la qual cosa suposaria la dissolució de les Corts Generals el 15 d’octubre. Aquesta dada és rellevant per observar que la densa agenda legislativa del govern ha d’estar enllestida en pocs mesos, tenint en compte que al maig, amb les eleccions municipals i autonòmiques, només hi haurà dues sessions plenàries en un mes. Aviat: que les lleis han d’estar enllestides entre juliol i setembre. Ningú parla, en els cercles polítics, d’un govern de gran coalició (cosa que tindria el seu sentit). En aquest context, l’alternança es calcula que tindria lloc si PP i Vox sumessin majoria absoluta. En el cas que no fos així, l’anomenada majoria de la investidura podria intentar formar govern. Queden per veure molts extrems. El primer, com es resol la tensió entre Sumar i Unidas Podem (alguns sectors de Podem sembla que van de cap a la idea de presentar-se per separat). El resultat de les eleccions autonòmiques clarificarà el camp de l’esquerra del PSOE. També serà molt rellevant, a efectes d’una possible nova investidura de l’actual president del Govern, veure quines serien les condicions que plantejarien els partits independentistes. La formació de nou govern pot ser ràpida (majoria absoluta PP i Vox), lenta (majories que requereixin una llarga negociació) o d’un escenari al caire de la repetició electoral (situació davant de la qual algunes veus tornaran a plantejar l’acord parlamentari o de govern de gran coalició). Abans hi haurà les eleccions municipals del 28 de maig. A Catalunya hi haurà un rècord de candidatures independents no vistes des de les eleccions de 1979. El cansament del post-procés portarà a aquest escenari. Es votarà menys que fa quatre anys en clau de política catalana (desencís del post-procés) i la batalla de Barcelona va canviant dia a dia. Es van decantant vots tàctics. Sembla clar que el quasi triple empat portarà a fer que sigui extraordinàriament important qui guanyi les eleccions en nombre de vots. La llei electoral fa que la llista més votada obtingui l’alcaldia si no es forma una majoria absoluta alternativa.