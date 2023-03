Per què federalisme i per què ara?

Una pregunta que se’ns planteja sovint als i a les federalistes és per què volem un món federal i per què insistim que és urgent fer-lo realitat ara. La resposta més directa a aquesta pregunta que podem donar és que l’estat nació, amb les seves fronteres i sentiments identitaris tancats, no només no era capaç de donar resposta a la complexitat de les societats del segle XX. Al segle XXI és un obstacle per fer front als grans reptes que té plantejada la humanitat com el canvi climàtic, la desigualtat, les migracions o la pobresa.

Des del federalisme creiem que els grans problemes dels quals depèn el nostre futur només tindran solució si ens organitzem altrament, perquè vivim en un món globalitzat i necessitem solucions globals, compartides i coordinades. I això és justament el que proposa el federalisme.

Des del federalisme creiem que és urgent trobar solució a les crisis polítiques i institucionals que generen els nacionalismes i l’Estat nació, però aspirem també a crear un món més integrat i més democràtic. Creiem que les identitats diverses no justifiquen aixecar noves fronteres i que llengües i cultures diverses no són cap problema. Representen, com deia Claudio Magris en el discurs d’acceptació del premi príncep d’Astúries fa uns anys, un enriquiment que continua amb la tradició europea d’obertura, d’integració, d’identitat que es transforma amb el pas del temps sense desnaturalitzar-se.

Fa uns dies, vaig participar en un debat al centre cultural La Mercè sobre models federals organitzat per la càtedra Walter Benjamin de la UdG i Federalistes d’Esquerres de Girona. La meva tasca era intentar explicar aquestes qüestions però també per què hi ha societats que no serien possibles sense el federalisme. I l’exemple que vaig donar va ser el de l’Índia, la democràcia no occidental més gran del món i un país que no seria possible sense una organització federal. Perquè és un territori que, com Amartya Sen sempre recorda, ha tingut el repte d’articular la diversitat de llengües, cultures, religions i sentiments identitaris més complexa del món.

Amb una població al voltant de 1.428 milions d’habitants, l’Índia té 705 grups ètnics oficialment reconeguts i gairebé 20.000 llengües i dialectes, dels quals la seva constitució en reconeix 22 com a oficials, encara que deixa oberta la possibilitat perquè els altres siguin utilitzats oficialment a les diferents unitats territorials. Per articular aquesta complexitat, s’organitza mitjançant vint-i-vuit estats i vuit territoris, és a dir, trenta-sis unitats territorials governades amb diversos graus d’autonomia i diferenciades individualment amb característiques específiques. El federalisme indi no només reconeix asimetries entre regions i dins de les mateixes regions, sinó que estableix diferències entre àrees geogràfiques que poden abastar diversos estats.

Mai pensem en l’Índia com un model federal a seguir, però la veritat és que seria impossible la seva existència sense aquesta forma de govern. Si intentéssim posar fronteres al seu territori i crear estats ètnicament independents, el que passaria seria força semblant al polvorí que es va crear amb la desintegració de Iugoslàvia (però a gran escala) perquè és impossible posar fronteres a l’Índia sense separar persones que tenen coses en comú. Els qui creguin que la partició amb Pakistan és el model a seguir amb particions successives, s’equivoquen. L’esperança per a l’Índia i per a tota la humanitat és la unió en la diversitat.

Juan José Linz deia que el federalisme és una manera de reunir allò que no es pot dividir. Una solució més constructiva i menys conflictiva per organitzar les comunitats que viuen barrejades, que tenen lligams estrets entre sí o que tenen identitats múltiples. Cosa que els i les federalistes creiem que no és un problema perquè la diversitat enriqueix les societats.

Dante deia que havia après a estimar amb tot el cor Florència bevent l’aigua de l’Arno perquè li havia fet comprendre i sentir que la nostra pàtria és el món, de la mateixa manera que el mar ho és per als peixos. Els federalistes som com els peixos: la nostra pàtria és el món i volem construir el nostre futur convivint i col·laborant més enllà de les nacions i les banderes.