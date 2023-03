Eleccions: nova oportunitat

Tothom admet que la participació de la ciutadania és imprescindible per a garantir un funcionament normal en qualsevol societat avançada, i que sense la mateixa perilla la salut democràtica de pobles, ciutats i estats. Però la festa de la democràcia no seria tal sense els candidats corresponents, que amb valentia fan el pas per oferir-se i presentar-se per assumir responsabilitats públiques. Independentment de les idees i programes que cadascun dels protagonistes de les llistes electorals propugnin, mereixen el respecte i la consideració dels seus conciutadans. La societat és diversa i plural, i els que s’entesten a imposar un únic punt de vista, desacreditant els altres, van per mal camí. Cal defensar el que un creu, i el clima democràtic ho facilita i ho estimula, però cal fer-ho en positiu i no en contraposició als altres. Parlar bé de les pròpies idees és molt diferent d’anatematitzar les idees dels altres, i aquesta temptació l’han d’evitar tots els candidats.

Fer el pas per presentar-se a unes eleccions implica, i exigeix, una voluntat de servei públic, i que cal que sigui assumit amb total honestedat i amb esperit d’afavorir l’interès general i el bé comú, per millorar les condicions de vida de la ciutadania, corregir el que no funciona i obrir noves perspectives que contribueixin a enfortir la convivència i la solidaritat.

Cal enfortir el pacte social, per un món millor, practicant la política en majúscules, acostant les institucions a la ciutadania, sabent que són els ciutadans els que mantenen, paguen i sofreixen les conseqüències de les disfuncions de les diverses administracions, que cada dia limiten més l’espai de llibertat de les persones.

I pels que assoleixin la responsabilitat de governar els pobles i ciutats, cal que ho facin amb generositat i esperit obert i col·laboratiu. Millorar el que no funciona, potenciar el que va bé, prendre decisions amb perspectiva llarga de futur i no d’immediatesa interessada, posar per davant la solució justa dels problemes i no els interessos de partit o personals seria un gran al·licient per donar credibilitat als nostres polítics, que no han de ser una classe a part, sinó que són ciutadans normals, que de manera provisional, i no definitiva, exerciran unes responsabilitats que per si mateixes honoren a qui les exerceix. Cal desvincular l’economia de la política, perquè aquesta digna activitat no es pot convertir en un modus vivendi. Cal reivindicar la política com a servei públic, amb límits temporals raonables i retribucions d’acord amb el que la immensa majoria de la ciutadania percep. Hi ha molta feina a fer, i des d’aquí felicito a tots els que aposten per competir electoralment, amb la il·lusió i el compromís de servir els seus conciutadans, des de les diverses i legítimes opcions polítiques.