Senyor Director, és hora de reconèixer i celebrar. Girona és màgica. La vella ciutat plujosa i grisa és avui una serp multicolor, o gairebé, gràcies a l’Ajuntament, especialment a la zona de Plaça Marquès de Camps i rodalies. Fa tanta màgia amb ciclistes i patinets que mereix, es diria, algun premi Nobel. El de Química és adequat: converteix en gasosos els seus senyals fixos, permetent que aquesta gent vagi per la calçada en contradirecció, o girin on no es pot, o se saltin semàfors, o circulin per túnels i passadissos entre carrers i edificis; ha fet tornar, màgicament, el maig del 68, prohibint-se prohibir, com diu la seva Ordenança de Civilitat, que bicis i patinets vagin per les voreres fora del carril bici, vaporitzant amb alegria el seu article 11.3.k. És clar, exercir autoritat no és fer política, i sí insà, perjudica la percepció. A més a més, estimula diàriament la secreció d’adrenalina dels seus ancians residents, sempre tan mal habituats, que ara han de mirar per sobre de l’espatlla quan surten de casa i han d’evitar caminar en línia recta; i, sobretot, ha aconseguit una cosa que per si sola mereix el Nobel, no ja de Química, sinó també el de Física: la invisibilitat absoluta de la Policia Municipal. Un miracle, sí, perquè té la seu a dos-cents passos de la plaça. Cap agent no està a la vista en cap moment del dia. Bé, potser tenen una altra feina. Aquesta ciutat és un conegut paradís internacional del tràfic de drogues, armes i persones i els agents estaran atrafegats en coses importants. Sí que se’ls veu, en canvi, esmorzant a les 6.00 a la fleca de la plaça.

Tant de bo que els polítics de la Casa Gran usessin la seva pròpia màgia per desaparèixer i donessin pas a altres que sí protegeixin la gent gran (i els petits). O millor: siguem nosaltres, els ancians assetjats per la plaga, els qui els fem fora. Qualsevol dia, espero, farem màgia amb els nostres vots i aleshores… Shazam!.