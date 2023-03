He estat un mes en el Bernat Jaume de Figueres. Voldria donar les gràcies a tot el personal i als que tenen cura de la recuperació. Especialment en Christian, fisioterapeuta i la Marta, terapeuta ocupacional, que no es pot pagar l’agraïment que sento i la simpatia amb que em van tractar durant tot el temps. No en va tothom n’estava molt content. Estic convençuda que ni quan ets a casa a vegades no reps tan de carinyo com vaig rebre allà dins. Crec que podem estar orgullosos de la Seguretat Social. Hi ha vegades que t’has d’esperar per entrar-hi però un cop ets a dins no et deixen ni de dia ni de nit.