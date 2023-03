Aquesta és la immillorable conclusió que té el client un cop ha assaborit el valor indiscutible dels lluminosos fogons del restaurant la Barca de Sant Julià del Llor, municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí. La Barca és el resultat de l’empenta de tota una família que treballa per continuar oferint al nombrós públic una cuina extraordinària, exquisida i, per sobre de tot, plats del receptari català. El resultat és que la seva carta és una meravella.

Tota la família, que té cura de la clientela, respira simpatia, bondat i vocació; el resultat, com no pot ser d’altra manera, és que la carta, rigorosament autòctona, es distingeix per la seva exquisidesa. Tots els productes són de molt a prop, de la rodalia, i això suma un plus al resultat final de la menja. Els embotits, el peix i la carn, em semblen literalment insuperables. Qui té la sort d’aplegar-se al confortable i modern menjador es rendeix i es captiva amb la seva alta cuina.