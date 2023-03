Avui dia, cada cop més persones són conscients de la importància de tenir cura de la seva salut mental, és alarmant veure que molts no es poden permetre el luxe de pagar per l’ajuda que necessiten.

La teràpia i els serveis de psicologia són indispensables per ajudar les persones a superar els desafiaments emocionals i psicològics. No obstant això, un gran nombre de persones no es poden permetre els preus actuals de les sessions de teràpia privada, i a la sanitat pública es pot arribar a estar mesos d’espera per trenta minuts de sessió.

La salut mental és tan important com la salut física, i l’accés als serveis de psicologia hauria de ser més accessibles per a tothom. Es necessiten mesures per garantir que les persones que busquen ajuda la puguin obtenir sense haver de preocupar-se pels preus excessius.