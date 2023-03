El possible trasllat de l’estació de Figueres a Vilafant, a més de deixar la capital de l’Alt Empordà sense tren ens deixaria, a la comarca, sense esma, especialment els quatre municipis ferroviaris –Portbou, Colera, Llançà i Vilajuïga– així com la població nord-catalana de Cervera de la Marenda. En aquesta qüestió, eminentment social, no es pot despullar un sant per vestir-ne un altre. Cal tenir molt present que si ens treuen les vies i l’estació del centre de Figueres s’haurà consumat un «assassinat» polític i social, i el transport públic sostenible a l’Alt Empordà quedarà escapçat. Cal saber, amb molta voluntat política, que és possible treure els passos a nivell urbans a Figueres i mantenir una estació indispensable que manté la justícia social i l’equilibri territorial.