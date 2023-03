L’1 de setembre de 2020 vam assumir responsabilitats de govern a Girona. Ho vam fer convençuts. La nostra ciutat estava patint una situació molt greu i Esquerra Republicana no podíem restar immòbils. Vam entrar a govern per tres raons: desencallar projectes que estaven pendents, treballar per posar les bases per a la Girona del futur, i protegir i millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, sent útils a la ciutadania.

Treballem per fer avançar la ciutat, perquè estigui més preparada pels nous temps. Per construir aquesta Girona del futur hi ha pilars fonamentals com l’habitatge. Des d’Esquerra, hem revertit carències històriques en aquest àmbit. Mai abans s’havia fet una aposta tan decidida en habitatge. Hem mobilitzat uns 300 habitatges de lloguer assequible en tan sols dos anys i mig. Tenim molt clar el camí que hem de seguir, i no és altre que fer tot el que estigui a les nostres mans per millorar les condicions de vida dels gironins i gironines. Treballem per la igualtat d’oportunitats del conjunt de la ciutadania, i en especial dels joves i infants, amb l’educació com un altre dels pilars fonamentals que hem treballat i continuem treballant. Des del govern, Esquerra també hem treballat per la dinamització dels barris i la seva vida. Ho hem fet des de la proximitat, al costat de les associacions de veïnes i veïns i de la resta d’entitats que dia a dia treballen pels barris, amb l’objectiu de millorar-los i de fer-los protagonistes. També hem treballat perquè l’esport sigui un element vertebrador de la nostra ciutat. Girona és una ciutat referent dins el món esportiu, i ens sentim orgullosos que sigui així. L’esport és una part clau del nostre estil de vida. Som una ciutat de primera, i volem equipaments de primera que siguin referents i donin servei a les entitats esportives. Per això, proposem la construcció de nous pavellons i equipaments esportius a la ciutat, amb els ulls posats al marge esquerra del Ter i al complex esportiu de Palau-sacosta, que ha d’esdevenir un epicentre de l’esport en benefici de tota Girona. Estem molt satisfets amb la feina que hem fet des del primer dia. Ens hem arremangat, hem estat treballant de manera resolutiva des del primer moment i renovant les polítiques al capdavant de la nostra ciutat. Hem demostrat que som treballadors, que som resolutius i que som útils a la ciutadania. Som conscients que hi ha molta feina a fer, per això, a partir del maig volem seguir-ho fent, assumint el lideratge per continuar avançant cap a la Girona del futur. Per seguir sentint-nos orgullosament gironins i gironines.