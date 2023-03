Aquesta setmana proppassada publicàveu que un institut de secundària de la ciutat de Girona perdria dues línies de batxillerat, en benefici d’un altre. La raó adduïda era que així tots els instituts tindrien dues línies. Raons capcioses i espúries. El nombre de grups d’un institut depèn de les preinscripcions, i no pas de decisions polítiques. Quan un alumne de batxillerat tria un institut, cerca qualitat. Si la meua filla vol fer la modalitat tecnològica a un institut concret, és perquè sap ben bé que allà hi ha un professor excel·lent de robòtica. Si un polític li diu que ara ha d’anar a un altre institut, té tot el dret a enfellonir-se i a eixir al carrer. Alguns meus alumnes han canviat d’institut, perquè saben que en el nou, al departament de matemàtiques, tots són matemàtics, i al departament d’anglès, totes són filòlogues. Per què el batxillerat no és en mans d’especialistes, és el tema d’un altre debat. Però quan un alumne tria un institut per a fer-hi el batxillerat, ho fa cercant qualitat, i no pas en funció de promeses polítiques o enquestes d’eleccions que allunyen els republicans d’ensenyament. Si la preinscripció diu que els alumnes han triat aquell institut per la qualitat que n’esperen, cap polític té el dret de llevar-los aquesta opció.