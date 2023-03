Robots al quiròfan

La cirurgiana Jennifer Leighton es va valer d’un robot per planificar una operació el 2022 a l’Hospital General de Darmouth (Canadà). A més, la doctora va reclamar la col·laboració del dispositiu mecànic durant la intervenció, un reemplaçament de maluc. Va ser la primera vegada que s’utilitzava aquest sistema al país. No obstant això, segons la seva opinió, aquesta innovació no és només rellevant per a la seva nació. Per la manera com van treballar conjuntament la persona i el robot, Leighton creu que aquest avenç té un abast global. La cirurgiana celebra que s’hagi arribat a «un altre nivell» a les operacions ortopèdiques. Per a aquesta metgessa, de cap altra manera no es podria aconseguir «tal nivell d’exactitud i precisió». Els experts sostenen que, gràcies als robots, els resultats són millors. Els malalts es recuperen abans i necessiten menys «reintervencions quirúrgiques». Les operacions addicionals, segons l’experiència de Leighton, ocupaven fins ara el 20% del temps d’especialistes com ella, tot i que la proporció encara pot ser superior en altres casos. La doctora, que també és professora de la Universitat de Dalhousie, a Halifax (Canadà), resumeix la mesura amb aquesta frase: «S’ha perfeccionat el que ja era una cirurgia excel·lent». I fins i tot anuncia «canvis» per al futur.