Esmorzar i llegir el diari

Vaig a esmorzar a un bar i estiro el primer diari que trobo per fullejar mentre em menjo el croissant i em prenc el cafè. Llegeixo que als Estats Units, a Florida, han obligat la directora d’una escola a dimitir perquè va ensenyar als seus alumnes d’entre deu i onze anys imatges del David de Miquel Àngel durant una classe dedicada al Renaixement italià. El pare d’un dels nens va considerar que Hope Carrasquilla havia mostrat material pornogràfic al seu fill i els seus companys. Miro la data del diari que estic llegint, penso que potser m’ha caigut a les mans un exemplar antic i és del 28 de desembre de fa uns anys, quan encara es publicaven notícies falses el dia dels Sants Innocents. Però no. És del març del 2023.

Vaig a esmorzar a un bar i estiro el primer diari que trobo per fullejar mentre em menjo la torrada amb mantega i melmelada i em prenc el cafè. Llegeixo que als Estats Units, a Nashville, una persona ha entrat en una escola amb una pistola i dues armes semiautomàtiques i ha matat tres nens i tres adults abans de ser abatuda per la policia. La població dels Estats Units no arriba als 320 milions d’habitants, i hi ha entre 270 i 310 milions d’armes circulant pel país: quasi una arma per habitant.

Vaig a esmorzar a un bar i estiro el primer diari que trobo per fullejar mentre em menjo el dònut i em prenc el cafè. Llegeixo que als Estats Units, a Idaho, el governador republicà Brad Little ha sancionat la llei que permetrà afusellar els condemnats a mort. Això sí: només es recorrerà a l’escamot d’afusellament si no s’aconsegueixen les drogues necessàries per matar el condemnat mitjançant una injecció letal. Mississippi, Utah, Oklahoma i Carolina del Sud també ho fan així. Sembla que a les indústries farmacèutiques els ha agafat un atac d’ètica i han prohibit l’ús dels seus productes per a execucions, amb l’argument que els fabriquen per salvar vides, no per treure-les. «És responsabilitat de l’estat d’Idaho aplicar la llei i assegurar que les condemnes penals legítimes es compleixin», s’ha justificat Little. D’aquí la meravellosa idea de recuperar els afusellaments. Penso en una coneguda meva que anys enrere advocava perquè als Estats Units implantessin, enlloc de la cadira elèctrica, sofàs elèctrics: «Així els podrien rostir de tres en tres», deia.

Vaig a esmorzar a un bar i estiro el primer diari que trobo per fullejar mentre em menjo el mini de formatge i em prenc el cafè. Llegeixo que als Estats Units, a Waco, milers de persones assisteixen a un míting de Donald Trump lluint amb orgull samarretes amb la llegenda «God, guns and Trump» (Déu, pistoles i Trump). Les podeu trobar a Amazon, si en voleu una: les descriuen com «el regal perfecte per a dones i home que donen suport a la segona esmena [de la Constitució dels Estats Units: la que protegeix el dret de tenir i portar armes] i a Donald Trump».

Vaig a esmorzar a un bar, però he perdut la gana. Demano un cafè, i trec el mòbil per jugar al Wordle mentre me’l prenc.