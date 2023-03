A Figueres, els polítics ja no tenen excusa

El futur del barri de Sant Joan s’ha de planificar en el nou pla urbanístic que s’ha començat a tramitar». L’any 2013, després que una baralla acabés amb un mort al barri, la llavors alcaldessa, Marta Felip, parlava del nou POUM com la principal arma per encarar la transformació urbanística i social de la zona nord-oest de Figueres. Faltava el nou POUM i, per tant, una dècada més tard tot parat. I així amb la resta de reptes pendents que arrossega l’abans encantada d’haver-se conegut «Ciutat de l’Empordà». Que no hi ha habitatge unifamiliar a la ciutat i moltes famílies marxen a poblacions del voltant. Tranquils, el nou POUM ho solucionarà. La reforma de la Sala Edison? El nou POUM decidirà què s’hi pot fer. Figueres ha de tenir una sola estació de tren a tocar de Vilafant o s’han de soterrar les vies per mantenir la vella al centre de la ciutat? En el nou POUM quedarà especificat. Falta sòl industrial perquè empreses s’instal·lin a la ciutat? El nou POUM en crearà. Es necessita més habitatge social? «Quan tinguem el nou POUM en podrem fer», han respost polítics de tots els colors. El fet que, fins a aquesta setmana, Figueres tingués encara el mateix Pla Urbanística d’Ordenació Municipal de l’any 1983 ha estat l’excusa perfecta perquè molts governs de la ciutat hagin pogut tirar pilotes fora: «Nosaltres ho arreglaríem, però és clar, sense un nou POUM...».

Dimecres, en el ple d’aprovació del nou pla urbanístic, l’ara alcaldessa Agnès Lladó va assegurar que ara Figueres tindrà «l’oportunitat de deixar la foscor per girar full i mirar el futur amb totes les eines». Això què vol dir? Què és una oportunitat perquè, a partir d’ara, Figueres planifiqui sense excuses ni lluites partidistes el que vol ser, o tornar a ser, d’aquí a deu anys? La imminent arribada de les eleccions municipals i el desenvolupament del ple de dimecres, amb l’abstenció del partit més votat fa quatre (Junts) i el vot favorable del «no-regidor» de la CUP, no convida a l’optimisme. Almenys fins al 29 de maig. Quan, un cop passades les eleccions, el soroll partidista permetrà que potser, només potser, es vegi a polítics de Figueres treballant pel futur de la seva ciutat. Sense l’excusa que falta un nou POUM.