A l’Alt Empordà, on Carles Bros tenia el seu taller artístic, era molt conegut, alhora que les seves obres es podien veure en exposicions a molts de països. De seguida es feia evident qui era l’autor perquè el seu estil personal tenia com a protagonista el material escultòric o pictòric escollit i els temes que tractava ja eren coneguts, tal com el del mar. Actualment se’n pot visitar l’exposició «Posidònia» al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. Les escultures, les pintures i els dibuixos són un homenatge a la posidònia, la planta que per a ell era vital per a l’ecosistema del Mediterrani. Un homenatge que es pot fer, ara que ens ha deixat, es anar a veure aquestes obres que s’hi exposen fins a l’1 de maig.