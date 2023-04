A tots ens agrada sortir a passejar per Girona i gaudir dels nostres carrers. Tenim la sort de viure en una ciutat prou petita per poder-la caminar, i prou delicada per poder-la gaudir. N’estem orgullosos dels carrerons de la nostra ciutat que tant atrauen als turistes, i de tota la història que s’hi ha viscut. Ara però, també és, malauradament, exposició dels pocs recursos que ofereix la ciutat als sense sostre. Avui 31 de març volem reivindicar la solució i el compromís dels que poden fer-ho, per trobar un refugi per els sense sostre. Tots els hem vist en aquells racons de la nostra ciutat dormint com poden amb cartrons, o sobre els bancs, i ens cal una solució no solament per quan fa fred, quan se’ls hi ofereix un refugi temporal, sinó cal trobar un refugi per aquestes persones per tots els dies de l’any. Potser La Sopa no pot tenir més del que té, ho sabem, però calen els recursos per no haver d’aguantar el sol i la serena dia rere dia! Avui volem reivindicar un centre i un sostre per tothom. El carrer no és, ni ha de ser, un sostre! Per ningú!