Els de fora

Cadaqués ha adjudicat els xiringuitos de platja per aquest estiu i alguns han anat a parar a empreses que no tenen seu al municipi. Hi ha vilatans que asseguren sentir-se «estafats» i «enganyats» per l’ajuntament i critiquen que el criteri econòmic hagi permès que hagin guanyat gent «de fora». Per això, avui es manifestaran per denunciar que «Cadaqués està perdent la identitat» sota el lema «Nos amb Nos».

Haver nascut a Cadaqués, viure-hi o estar-hi empadronat et dona dret a votar, però no a ser l’únic beneficiari de l’activitat que generen «el de fora». Adjudicar a un col·lectiu unes característiques identitàries que els fa millors que els altres és perillós. No dubto que el Xiringuito de la Mei i Es Racó d’en Dani eren negocis excel·lents i molt estimats, però ocupaven un espai públic que es regeix per unes normativa. L’ajuntament, a qui només se li pot retreure el retard en la tramitació, va fixar uns criteris i altres empreses han resultat guanyadores. Diuen perquè han posat sobre la taula al voltant de 70.000 euros, per sobre el que estaven disposats a pagar els negocis cadaquesencs. Uns diners que, no ho oblidem, aniran al pressupost municipal i que acabaran beneficiant al municipi. Els nous adjudicaris, com a mínim, mereixen el benefici del dubte i l’oportunitat de guanyar-se la clientela.