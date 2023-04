Un milió i mig és molt o és poc? Si parléssim d’euros semblaria una xifra prou atractiva. Però ho seria també si ens referíssim als visitants que ha tingut el Museu del Cinema de Girona durant els seus 25 anys de vida?

Un milió i mig de persones passaven pels Museus Dalí abans de la pandèmia en un sol any. Un milió i mig, en 25, equival a 60.000 usuaris anuals del Museu del Cinema, que al mes representen tot just 5.000 persones. Només per fer-nos-en una idea, Fontajau ple un sol partit, o menys de la meitat dels espectadors que va tenir ahir el Girona-Espanyol. El Museu té l’embrió en la col·lecció Tomàs Mallol, que l’Ajuntament de Girona va adquirir el 1994 i que no s’acabarà de pagar fins al 2093. El contracte de compra era per cent anys i valorava la col·lecció en 1.200 milions de pessetes (7’2 milions d’euros), renovables amb l’IPC. El seu valor històric i cultural és innegable, però amb els diners de tots la pregunta encara és si tot plegat es justifica amb 5.000 visitants mensuals, la majoria dels quals, deuen arribar gràcies a escoles.

Ara que el Museu celebra 25 anys podria ser un bon moment per fer-lo redescobrir no només a la ciutat sinó com a atractiu turístic de primer nivell. Però, és clar, això vol agosarament, empenta i molt d’enginy.