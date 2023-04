És evident que això de trossejar contractes per tal d’evitar fer un concurs, ho han fet, ho fan i ho faran moltes administracions... Però el teu cas és diferent, Laura: tu et vas buscar un «amic» a qui beneficiar, amb un historial vergonyós i, no només això... Un amic que et va trair en el judici, venent-te per mig plat de llenties... Amb amics així, no fan falta enemics.

Una vegada aquí, crec que el millor, per la teva part, fora apartar-se i poder rehabilitar la institució de la Presidència del Parlament, que tant has malmès. M’atreveixo a dir que amb aquesta actuació pujarien fins i tot les expectatives electorals del teu partit. I llavors, jo t’aconsellaria començar de zero, buscant companys de política diferents als actuals. T’has fixat que, excepte en Turull, dels altres no se’n coneix cap obra o treball important, no ja per al país, sinó ni tan sols per a la societat o per a cap empresa? I, de passada, deixa aquest parlar amb la superioritat del «pijo» de capital amb somriure cínic inclòs i passa a la senzillesa del servidor públic, que tan ens agrada als administrats. No sé, és la meva modesta opinió: decideix-te, Borràs!!