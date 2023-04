Fa setmanes que reflexiono sobre com se’ns valora els joves. És habitual sentir que a dia d’avui la majoria de nosaltres ni estudiem ni treballem. El que col·loquialment anomenem un «nini». Tot i això, si miro al meu voltant –i a mi mateixa– veig amigues i conegudes que no només fan una de les dues obligacions, sinó que es compaginen per treure’s una carrera universitària alhora que estan treballant diàriament. Tot un orgull.

Simplement, volia aixecar la mà en nom de totes per fer-nos ressò. No és lícit ficar tothom al mateix sac. Hi ha joves molt treballadors i treballadores que, no només no es mereixen aquesta fama, sinó que rebran comentaris de suport i admiració. Perquè cregui’m, treballar quaranta hores setmanals alhora que es cursen sis assignatures a la universitat és molt complicat, però som molts els que batallem amb això cada dia.