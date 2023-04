Judici a Laura Borràs: «qüestions prèvies» et altera (I)

El passat dia 30 es fa fer pública la sentència del cas Borràs. El MH President Aragonès no va perdre ocasió de repetir que no es tractava de cap judici polític relacionat amb l’1-X-2017. (De veritat pensa que si no hagués estat qui era la senyora Borràs, li haurien buscat les pessigolles per un simple fraccionament de contractes, pràctica habitual en l’administració encara que ella asseguri que no ho va fer? Lawfare pur.) Havia seguit informàticament el Judici dels nostres líders i també el de Trapero i de la cúpula d’Interior. M’era natural seguir el judici de Laura Borràs. El divendres 10-II em vaig connectar a Internet i vaig seguir les Qüestions Prèvies. Em vaig familiaritzar amb el tribunal. Jesús M. Barrientos (recusat per la defensa i ponent) el presidia, flanquejat per María Jesús Manzano i Fernando Lacaba. Les fiscals eren Assumpta Pujol i Teresa Duerto (amb molta verba); segons la premsa havien fet un pacte amb els altres acusats Isaías Herrero i Andreu Pujol, defensats respectivament per Marina Roig i Àlex Solà, tots dos coneguts del judici al TS. Les fiscals seguien demanant 6 anys de presó, 21 d’inhabilitació i 144.000 € de multa a Borràs, defensada per Isabel Elbal i Gonzalo Boye.

Elbal exposà una desena d’arguments per anul·lar el judici (manca de jutge natural, no competència del president, vulneració de drets –legítima defensa i presumpció d’innocència–, obtenció d’arxius digitals sense permís judicial, persecució prospectiva, manca de blindatge de la cadena de custòdia de documents, inadmissió de testimonis, etc.). Boye, ordenant papers, s’exaltà quan la fiscalia parlà de «diligències indeterminades». El President manà continuar la vista prèvia. El dimarts 14-II vaig seguir de nou la sessió per Internet. Una horeta. Barrientos no acceptà les raons per anul·lar el judici, ni excloure fets segons la seva cronologia ni Mossos d’Esquadra transformats en pèrits... Res, llevat de deixar declarar en últim lloc l’acusada (ara de prevaricació administrativa –art. 404-406 del CP– i falsedat documental –art. 390-399 del CP– quan dirigia la ILC els anys 2013-18; ni frau ni corrupció).

El dilluns 20-II va ser un «A por ella!». Herrero, un informàtic de primera encarregat de fer un portal web de les Lletres Catalanes que deixés admirat a tothom, va confirmar el pacte amb fiscalia: declarà que Borràs li havia promès que li faria contractes de 18.000 euros, que havia de presentar sempre dos «contractes comparsa» i, a preguntes de la seva advocada, va admetre haver tingut problemes amb la drogoaddicció des de mitjans del 2017 i que havia comès activitats delictives... (Per cert, un portal que rere la intervenció de la GC i dels ME ha desaparegut i avui dia encara no es pot consultar.) Òbviament necessità ajuda per gestionar la feina. Pujol reblà el clau: «Les feines que fèiem eren unes coses i el que sortia a les factures eren unes altres». Cap dels dos va voler contestar a les preguntes d’Elbal. Pitjor: Barrientos retirà la paraula dues vegades a l’advocada.

Els dimarts 21, oh sorpresa!, no puc seguir en directe el judici per internet. Truco al TSJC. Em donen telèfon on acudir. Està connectat a internet. Torno a trucar un parell de vegades. Després de molt insistir (asseguro que no em sento atès com a ciutadà), em diuen que he de demanar un link a