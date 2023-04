A l’entorn de la tecnologia

El Mobile World Congres d’enguany, ha deixat embadalits amb la intel·ligència artificial i la realitat virtual, als 88.500 visitants i els milions de devots de tota novetat tecnològica que l’han seguit a través dels diferents mitjans de comunicació.

L’admiració, fins i tot la devoció per a tot allò nou que ofereix avantatges i confort, no és precisament nou. Els primitius romans, ja rendien culte al deu Jano, de les dues cares. També anomenat de les dues portes. La porta que donava pas a la llum, als canvis, l’evolució i la porta que conduïa a la foscor, a la incertesa, a l’angoixa del que vindrà. De les dues cares, una mirava al futur i l’altre al passat. En certa manera no eren cares oposades, sinó que ambdues donaven vitalitat a un sol cos. Tanmateix, també a nivell popular, quan es diu d’algú que té dues cares, estem dient que és un hipòcrita perquè ens ensenya una cara de bondat, però amaga uns interessos egoistes. Així mateix passa avui amb l’adoració a la tecnologia que és igualment llum i foscor. Llum pel benestar i foscor per la subordinació al poder que confereix la màquina.

La màquina com a eina és neutre, però els que l’han creat o la menen tenen o poden tenir interessos espuris, dominats per la supèrbia, l’avarícia, la luxúria, la ira, la gola, l’enveja o la peresa.

El poder conferit per la màquina, esdevé més abassegador, quan a través de teories, sorgeix i s’imposa la cultura d’un sistema productiu basat en el benefici dels que ostenten el poder econòmic o polític, on la persona deixa de ser un fi en si mateixa, per esdevenir només un mitjà per als guanys de les elits dominants. Un sistema deshumanitzat promotor de les grans desigualtats socials existents

La gran paradoxa és que aquest sistema productiu triomfa, principalment a Europa, quan l’humanisme ha assolit la gran fita de posar l’home al centre del univers, invertint el concepte sagrat de Déu pel concepte sagrat de l’home. Amb la fita assolida per la revolució científica i tècnica, iniciada amb el Renaixement, seguida per la Il·lustració i els Drets Universals, avui el que és sagrat és la persona i l’humanisme ha esdevingut la religió preeminent.

La religió humanista, armada amb la mentalitat tecnològica –ens diu l’Oriol Quintana, Doctor en Humanitats per la Pompeu Fabra– va crear el dogma del progrés, i va legitimar tota mena de canvis socials per permetre la creació d’una societat més coherent amb la proclamada sacralitat de la persona. Cada nou giny tecnològic, cada nou avenç de la tecnociència, és celebrat com una expressió de la dignitat especial de l’ésser humà.

Tanmateix el desenvolupament de la tecnologia ha donat lloc a tot un seguit de problemes imprevistos per l’humanisme. Vull aportar el testimoni del senyor Joan Vila, empresari de les comarques gironines, col·laborador d’aquest DdG amb una columna d’opinió sobre economia que sempre és bo llegir tant pels el seus coneixements empresarials, com pel rigor de les dades i els fets que aporta. Tanmateix, em va plaure d’una manera especial per la seva sensibilitat social l’article «tecnologia i canvi moral» (05-03-23) on facilita molts punts de reflexió sobre les precaucions a prendre davant l’alt desenvolupament de la tecnologia:

«...Tenir accés a tanta informació i a tanta gent implica que s’expandeixin ràpidament notícies falses per part d’actors dolents. La temptació de poder sense ètica és un perill que cal evitar ara més que mai. Si hi ha un poderós sense bondat, és un perill per la societat: es pot destruir a ell mateix i endur-se moltes vides innocents, exemple que ja hem vist en la història i en actes terroristes...» ( i també afegeixo tantes guerres, algunes d’elles actuals que ens han fet veure com a necessàries i legítimes, però han causat i causen centenars de milers de morts, on la tecnologia més avançada esdevé la major eina de mort i la capacitat de devastar-ho tot).

Ètica i moralitat s’enfronten amb la tecnologia en qüestions tan essencials, com la recerca. N’hi a d’altres d’enfrontaments, però per raons d’espai, em limitaré a la investigació. El postulat de la tècnica cercadora és: «Cal fer i experimentar, tot el possible i fer possible el que s’investiga. No aturar-se. Sempre endavant». Aquesta regla d’or dels investigadors, és amoral i no ètica, perquè l’ètica i la moral es basen en posar límits a l’acció humana.

També el filòsof Hans Jonàs proposa com a llei ètica fonamental que l’existència o l’essència de l’home no sigui posada mai en joc en la manipulació. «Obra de tal manera que l’home sigui sempre home» i «obra de tal manera que les conseqüències de la teva acció, siguin compatibles amb la permanència d’una vida autènticament humana sobre la Terra».

Sortosament sorgeixen rebel·lies contra la servitud de les màquines. Una d’elles (bastant sonada) és l’article publicat en el The New York Times: «L’educació digital és per als pobres i els estúpids» El llegendari periòdic estatunidenc, publica, sense embuts que la digitalització actual va dirigida a la massa social més baixa; classe mitjana i pobres. L’elit comença a fugir del món digital. L’article descriu que la classe alta dels Estats Units no només rebutja tots els serveis de l’economia digital, sinó també els telèfons intel·ligents, les compres en línia, les xarxes socials i més. Les escoles que utilitzen dispositius electrònics també són evitades per l’elit, formada per les famílies més poderoses als Estats Units (https://www.losrecursoshumanos.com/the-new-york-times-la-educacion-digital-es-para-los-pobres-y-los-estupidos/)

Permeteu-me una cita del Papa Pau VI, autor de l’Encíclica «El Progrés dels pobles»: «Si per portar a terme el desenvolupament, es precisen tècnics, cada vegada amb major numero, per aquest mateix desenvolupament s’exigeix encara més pensadors de reflexió profunda que cerquin un nou humanisme que permeti a l’home modern retrobar-se a si mateix, assumint els valors superior de l’amor, de l’amistat, de la pregària i de la contemplació».