Estem vivint uns moments on animals salvatges com els conills, porcs senglars, coloms o cabirols, estan envaint zones humanes que poden causar accidents, ruïnes en les collites dels pagesos o si voleu, mal estar a persones grans i pacífiques.

Se’m fa estrany escriure aquesta carta perquè només demano que si tu vols viure en un món natural i reps amenaces d’altres éssers vius, diria que forma part de la lògica defensar-te. Matar un mosquit, diria que tothom ho entén! Ja és hora d’admetre que si un animal com el llop o l’os et poden causar problemes, tinguis el dret a decidir la teva lluita envers aquest fet.

Què passa actualment?... Doncs has de demanar permís a l’administració per actuar. Has d’informar-te dels drets animals. No seré jo qui jutgi res, però sí que reclamo el dret a actuar en moments on et sents «ocupat» per espècies foranes. Diuen que l’home sapiens, ha arribat a on ha arribat gràcies al seu esperit de lluita. Estic d’acord que hi ha fets que no són tolerables com una corrida de toros, però cal acceptar que la supervivència és vital per a qualsevol ésser viu i les persones formem part d’aquest benestar lluitat durant anys i panys. Ho sento molt, però la lògica s’imposa a les situacions irreals classificades com a naturals. No fem volar coloms quan la realitat és un altre!