A mesura que avancen els anys canvien les preferències de les persones i el clar exemple que ho pot demostrar és la carta dels reis mags dels nens petits. Cada any es van fent grans i demanen coses diferents que l’any passat, joguines i més joguines.

El millor regal no és el cotxe teledirigit més nou del mercat o la nina que anuncien per la televisió dia sí i dia també. El millor regal que un pot tenir i que aquest no es troba a cap botiga, ja que és un regal que et concedeix la vida, són els teus avis.

Avis que desprenen llum i alegria, plens de vivències de la seva joventut, que expliquen entusiasmats amb ulls brillants als seus nets, que escolten atents i embadalits, convertint-se així en un llibre sense fi de saviesa i aprenentatge.

Una de les relacions més boniques i sinceres que existeixen, on tot el que aconsegueixes ho celebren amb tu, així com totes les incerteses i tristeses les pateixen amb tu.

Des d’aquí, m’agradaria agrair als meus avis, per ser la meva sort i el meu camí a seguir, per oferir-me sempre les seves immillorables i càlides abraçades i el seu suport incondicional.

Gràcies vida per donar-me aquest regal tan bonic i, si us plau, deixa’m gaudir-lo durant molts anys més.