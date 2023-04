Em decideixo a fer aquest escrit, perquè crec que hi ha molta gent que es troba en una situació similar i pot tenir ganes de fer canviar les coses.

Soc artesana, creo accessoris fets amb tela i amb molt d’amor. Com molts de vosaltres, he començat pagant els autònoms amb tarifa reduïda i la veritat és que m’ha anat molt bé no haver de pagar la barbaritat de quota d’autònoms que s’ha de pagar. Tot i així, quan et dediques a fer artesania i ho complementes amb una altra feina (assalariada), perquè no pots viure d’això, un any es fa molt curt.

Ha arribat el moment de pagar una quota més gran i evidentment els ingressos que tinc no arriben per poder pagar la quota. Parles amb altres artesans i et trobes que molts estan en una situació similar.

Vivim en un país on estem regulats per la mateixa llei que un empresari que factura molts més diners. Com és possible això? Arribarà un moment on cada cop quedarà menys artesania i després plorarem.

No m’agradaria haver de deixar de fer les meves creacions que t’han m’agraden a mi i a les persones que confien amb mi amb els productes que els realitzo. M’agradaria poder segui creant amb amor productes pràcticament únics i personalitzats.

M’agradaria proposar que qui es senti identificat i tingui ganes de que les coses puguin canviar o si més no fer sentir la nostra veu, que cada cop sembla més petita, contacti amb mi i així poder crear xarxa per aconseguir que es valori la nostra feina des de tots els sentits. Podeu contactar amb el moviment, sigui quina sigui la vostra situació.

Podeu contactar a: movimentartesania@gmail.com

Tots/es junt/es podem!