El viacrucis del sector turístic

Un dels titulars destacats d'aquest cap de setmana a Diari de Girona ha estat una doble notícia sobre el sector turístic. Doble perquè en realitat eren dues dades, una de positiva i una de negativa. Per una banda, les bones perspectives d'ocupació de cara a la Setmana Santa i per l'altra, la dificultat de pràcticament tots els àmbits per trobar personal per fer front a les bones dades d'arribada de turistes. Aquesta darrera és difícil de solucionar perquè fa falta molt bona voluntat i temps, força temps, per girar una tendència que cada vegada és més acusada. Els agents implicats són tants que és complicat posar-los d'acord per assentar les bases del que ha de ser el futur d'una professió com aquesta i el sector necessita mà d'obra qualificada a curt termini. De poder donar el millor servei aquesta Setmana Santa, o l'estiu vinent, en dependrà que part dels visitants decideixin tornar a les comarques de Girona.

Ara fa gairebé un any, aquest diari i Prensa Ibérica van organitzar una jornada a S'Agaró sobre turisme. El gran debat aleshores era com es podria fer front a l'augment de costos de carburants, aliments o matèries primeres i si la solució al problema era augmentar preus. La part positiva de tot plegat era, com ho és ara, que les previsions d'ocupació per a l'estiu de 2022 eren molt bones. Tot i que no va ser el focus de la jornada, ja començava a treure el cap l'altre gran hàndicap que ara s'ha fet més evident. La manca de personal. En el reportatge publicat diumenge, el president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, Xavier Garcia, encertava plenament en l'anàlisi: hi ha «una clara falta de vocació» i com a solució, apuntava: «cal fomentar l'ofici». Doncs si trobar personal és llarg i complicat, que a més tingui vocació, encara ho és més. Aquest és viacrucis del sector turístic.