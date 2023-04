Anar de mal borràs

La sentència que va condemnar Laura Borràs a 4 anys i mig de presó i a 13 d’inhabilitació i el fet que no estigui disposada a dimitir complica encara més la situació del Parlament de Catalunya, que des de juliol compta amb una presidenta en funcions, Alba Vergés, d’ERC, que va assumir el càrrec de forma provisional en espera que des de JxCat designessin una altra persona per ocupar la presidència.

Mentre s’esperava el judici i la sentència, es donava per descomptat que l’actual presidenta no dimitiria, però un cop s’ha fet pública la condemna tots els grups, menys JxCat, s’han afanyat a demanar-li la renúncia. Tot i així, Laura Borràs ha manifestat la seva voluntat de no dimitir i no només això sinó que ha demanat als representants de la mesa que la restitueixin en el càrrec, perquè la sentència no és ferma –i considera que no ha comès cap delicte– i que el reglament del Parlament només permet apartar de la institució els diputats condemnats amb sentència ferma.

Només de conèixer la sentència, Ciutadans, PP i Vox van demanar a la Junta Electoral Central (JEC) que li retiri l’escó com va fer amb l’expresident Quim Torra i amb l’exdiputat de la CUP Pau Juvillà. I atesos els antecedents, és probable que es repeteixi la història i que Borràs perdi la seva condició de diputada, tot i que la sentència no sigui ferma.

I en aquest nou escenari, què passarà? Es mantindrà l’acord que la majoria independentista va assolir a l’inici del mandat actual i que va determinar que la presidència de la Generalitat seria per ERC i la del Parlament per JxCat? O com va dir el president Aragonès ja s’ha superat el pacte d’investidura, perquè JxCat va trencar-lo en sortir del govern?

De moment des d’ERC diuen que la presidència del Parlament l’ha d’ocupar algú dels partits independentistes i que, en cap cas, es plantegen pactar amb el PSC. Però com que en política tot és possible, val més no donar per descartada cap opció, sinó recordem que ERC deia que no pactaria els pressupostos amb el PSC i finalment els socialistes van ser un dels tres grups, juntament amb En Comú Podem i ERC, que van aprovar-los.

A JxCat, en públic, donen suport a la decisió de Laura Borràs de no dimitir. Una altra cosa és que a l’interior de l’organització hi ha diverses sensibilitats i hi ha militants que veurien de bon grat que l’actual presidenta facilités el relleu, perquè si la JEC no li retira l’escó, tot anirà de mal borràs; la situació d’interinitat en la presidència de la Cambra catalana es pot allargar i Alba Vergés no comptava haver-se de mantenir gaire temps com a presidenta interina o provisional, perquè l’exconsellera de Salut i actual vicepresidenta del Parlament és la candidata d’ERC a l’alcaldia d’Igualada.

Si finalment Laura Borràs ha de deixar la presidència i si ERC i JxCat mantenen l’esperit del pacte d’investidura, l’actual alcaldessa de Vic, Anna Erra, és qui té més números per ser elegida nova presidenta del Parlament. Al mes de juny, quan es van votar els càrrecs per dirigir JxCat, Jordi Turull va aconseguir 1.854 vots; Laura Borràs, 1.776; i, per sorpresa de molts, Anna Erra, 1.791, és a dir més que Borràs. I es dona la circumstància que Anna Erra, que és diputada al Parlament i alcaldessa de Vic, fa mesos que va anunciar que no es tornaria a presentar a les eleccions municipals i que donava per tancada la seva etapa d’alcaldessa.

És molt probable que si Laura Borràs no hagués estat qui és no se l’hauria investigada i el seu cas no hauria arribat als tribunals, però un cop hi ha arribat i ha estat condemnada, sembla difícil que pugui continuar en el càrrec de presidenta i perpetuar una situació d’interinitat que complica i molt el funcionament de la cambra legislativa catalana.