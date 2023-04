Teatre, sang i grassofòbia

Era una funció de teatre escolar de Nua, un monòleg en què l’actriu Ann Perelló aborda, amb honestedat màxima i humor, el trastorn de la conducta alimentària (TCA) que va patir durant vuit anys. Just abans de l’espectacle, va interrogar el públic sobre què havia esmorzat. Per sorpresa meva, no van ser poques les mans dels joves de la platea -tots, alumnes d’institut-, que es van alçar per dir que no havien menjat res. Res de res.

L’endemà, me’n vaig anar a donar sang. «Has esmorzat?», em van interrogar mentre em punxaven. «Venim d’una campanya a la universitat, hem hagut de descartar molta gent perquè venia en dejú o havia esmorzat simplement una nou», em van dir. Una nou. Podrien semblar dues anècdotes, però són prou simptomàtiques. La cultura de la dieta i la grassofòbia formen part del nostre paisatge des de ben petites, per això és d’aplaudir l’anunci d’un nou pla d’acció del govern contra la pressió estètica. Va des d’oferir un ventall més ampli de talles de roba a millorar l’accés a l’atenció dels TCA. Tot, segons la consellera de Feminismes, perquè «les dones deixin d’estar en guerra amb el seu cos». El pla és una molt bona iniciativa, ara cal que no quedi en paper mullat. Tant de bo espectacles com Nua, d’aquí a uns anys, perdin l’etiqueta de teatre en primera persona per a ser ciència-ficció.