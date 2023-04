Ara s’ha posat de moda parlar tota l’estona de la intel·ligència artificial i dir que ens enganya, i que el cervell humà es tornarà un titella d’aquesta tecnologia. La tecnologia és bona, ens convé, ens millora, ens ajuda a superar els problemes que tenim i a la vegada és una demostració de la superació constant de l’home. La intel·ligència artificial som nosaltres, és el poder infinit que té un home quan es concentra en la seva feina i aconsegueix fer el que els seus predecessors creien absolutament impossible. Sempre hi ha gent que té por de les noves tecnologies. Ha passat ara i també va passar en altres èpoques de la Història. Quan es va inventar el ferrocarril es deia que la velocitat era dolenta per a la salut. Quan es van inventar les vacunes es va dir que eren verí, i fins i tot sobre les vacunes de la covid s’han fet circular tota mena de teories conspiratives.

La tecnologia, la medicina, i en general el progrés de la Humanitat ha tingut sempre l’oposició de mediocres que no l’han entès i que l’han mirat d’aturar. L’ecologisme no deixa de ser una mediocritat més en aquest sac de gent poc intel·ligent que no entén que cada problema, cada repte, incorpora també una solució encara que de moment no sigui òbvia.

D’aquí a poques setmanes s’inaugurarà el museu d’El Bulli a Montjoi, allà on sempre va ser el restaurant. Per culpa d’una organització en defensa dels arbres aquest museu no podrà tenir l’esplendor que Ferran Adrià havia imaginat. Els arbres no han arreglat mai cap problema de Catalunya, ni han estat un problema de Catalunya, en el sentit que tenim una massa forestal que és inacabable. En canvi, el progrés que El Bulli ha significat per a l’economia, la cultura i el prestigi de Catalunya ha estat formidable. No hi ha hagut res català que hagi canviat tant el món i la manera de viure de tantes persones del món com ho ha fet El Bulli des de 1980.

El Bulli comptà també amb un exèrcit de detractors perquè no es va entendre el progrés gastronòmic, tècnic, cultural i artístic que va suposar, com tampoc no es va entendre la incorporació de la ciència a la cuina. Dels científics. El cuiner Santi Santamaria, ja mort, va insultar greument Ferran Adrià dient que intoxicava els seus clients, quan en realitat era el funest Racó de Can Fabes qui embotia de greix i de misèria moral els seus pobres clients, i no dic pobres perquè no tinguessin diners, sinó perquè no tenien cap sentit del gust, ni cap ambició que no fos endrapar i la fatuïtat. Per entendre el Racó de Can Fabes només cal saber que el seu millor client dels darrers temps va ser José Antich, naturalment mentre va ser director de La Vanguardia.

La llibertat és la gran prerrogativa de Déu i per tant el progrés és inherent a l’home. És veritat que la ciència ha de tenir límits, perquè la ciència sense Déu –el papa Ratz ho digué– condueix a Auschwitz. I aquests límits no només convé que hi siguin sinó que forçosament han de ser-hi, i s’ha de castigar severament qui se’ls salti. Però això no ens pot dur a desconfiar de la tecnologia en ella mateixa, això no ens pot dur a aturar el progrés, la investigació i el descobriment. L’energia atòmica és un valor per a l’home, el que passa és que no hem de permetre que països com Iran desenvolupin tecnologia nuclear, i per tant hem de bombardejar qualsevol instal·lació sospitosa d’estar treballant en aquest sentit.

Que com sempre haurem de limitar l’ús de la cosa no significa que la cosa sigui perillosa o que hi haurem de renunciar. Conduir mata, i extremem les mesures de seguretat a la carretera, però no anem caminant de Barcelona a París per evitar els accidents de trànsit a qualsevol preu. La intel·ligència artificial no és una substitució de la nostra voluntat tal com les màquines d’escriure o els ordinadors no van ser una substitució de les idees dels escriptors. El que fa i farà la intel·ligència artificial és millorar les qualitats imperfectes del cervell, les qualitats tècniques, tal com hi ha mètodes i maquinària científica més precises que l’ull de l’home per detectar tumors i d’altres situacions que el nostre cos pugui tenir per dins i que a simple vista no veuríem. La intel·ligència artificial no ens donarà cap idea, ni cap moral, ni cap codi ètic per millorar la nostra convivència, però ens ajudarà a ser menys maldestres, a fer més ràpid algunes tasques automàtiques i a eliminar molts errors de procediment que ara encara cometem perquè com a maquinària som més deficients que les màquines que inventem.

Hauríem d’haver après de la Història que no podem escandalitzar-nos cada vegada que alguna nova tecnologia sorgeix. Hauríem d’haver après ja de la Història que som nosaltres els que hem inventat aquesta tecnologia, i que per tant depèn de nosaltres l’ús que en fem i el profit que en sapiguem treure pel nostre benestar. Sempre hi haurà malfactors disposats a fer servir una eina de progrés com una eina de destrucció. Sempre hi haurà bàrbars que menysprearan el talent i que no entendran la llibertat. Amb això hem de comptar-hi, i hem de comptar-hi dramàticament, sabent que intentaran fer-nos mal i fins i tot eliminar-nos. Hem de comptar-hi i continuar treballant, i continuar avançant, perquè aquest és el sentit de la nostra vida, del nostre amor i de la promesa de Jesucrist d’un món millor.