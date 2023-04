Hotels i càmpings respiren tranquils perquè aquest estiu podran tornar a omplir les piscines, garantint així la satisfacció dels clients. Ramaders i agricultors recorden que la seva activitat requereix grans volums d’aigua, però que és imprescindible per a l’economia del país. Els ajuntaments que gasten més aigua de la permesa es justifiquen i demanen que no se’ls sancioni, mentre que l’aigua de boca s’ha restringit al mínim (només s’ha passat de 250 a 230 litres per persona i dia) i les fuites segueixen sense arreglar-se. El decret de sequera preveu sancions als ajuntaments, però de sota veu ja s’està dient que no s’aplicaran. És evident que l’aigua és un recurs imprescindible per a qualsevol activitat econòmica, però d’alguna manera caldria conscienciar la ciutadania.

I mentre les mesures contra la sequera arriben tard i malament, tothom va aixecant el cap enlaire i creuant els dits perquè plogui, cosa que de moment no es preveu, almenys a curt termini. Potser aquest estiu sí que salvarem la temporada turística, però cal que tothom sigui conscient que, o canvia molt la situació, o caldrà prendre mesures molt més restrictives. I potser llavors, les piscines ens semblaran el menor dels nostres problemes.